Pistorius betont seine Unterstützung für die Bundeswehr

Das Wetter in Bayern: Im Süden kurze sonnige Abschnitte, sonst meist bewölkt. Am östlichen Alpenrand noch etwas Schnee, am Nachmittag dann in Unterfranken. Temperaturen zwischen -2 und +2 Grad. Auch in der kommenden Nacht überwiegend bewölkt - Tiefstwerte dann um -4 Grad. Morgen und am Samstag weiter wolkig und kaum Niederschlag bei maximal +2 Grad. Am Sonntag vielerorts Schneefall.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2023 10:00 Uhr