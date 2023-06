Pistorius betont enge Zusammenarbeit mit den USA bei Ukraine-Unterstützung

Kurzmeldung ein/ausklappen Wegen schwerer Infektion verschiebt Madonna ihre Welttournee

New York: US-Popstar Madonna ist mit einer schweren bakteriellen Infektion mehrere Tage auf der Intensivstation gewesen und muss nun ihre Welttournee verschieben. Dies hat der Manager der 64-Jährigen mitgeteilt. Starten sollte die Tournee am 15. Juli im kanadischen Vancouver. Dann wollte Madonna quer durch die USA touren und im Herbst nach Europa kommen, unter anderem am 15. und 16. November nach Köln und am 28. und 29. November nach Berlin. In einer Erklärung schrieb Manager Guy Oseary, Madonna sei inzwischen auf dem Weg der Besserung, befinde sich aber noch in ärztlicher Behandlung. Es werde eine vollständige Genesung erwartet. Nach seinen Angaben entwickelte der Popstar am 24. Juni eine schwere bakterielle Infektion, die zu einem "mehrtägigen Aufenthalt auf der Intensivstation" führte.

