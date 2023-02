Pistorius besucht Kiew und verspricht mehr als 100 Leopard-1-Panzer

Nachrichtenarchiv - 07.02.2023 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die Ukraine bekommt nach Angaben von Verteidigungsminister Pistorius von mehreren europäischer Ländern insgesamt mehr als 100 Kampfpanzer des älteren Typs Leopard 1. Wie der SPD-Politiker bei einem Besuch in Kiew gesagt hat, sollen bis spätestens Mitte nächsten Jahres drei Bataillone damit ausgestattet werden. Die Reise war aus Sicherheitsgründen bis zuletzt geheim gehalten worden. Im Osten der Ukraine nehmen die Kämpfe offenbar an Intensität zu. Nach ukrainischen Angaben hat das russische Militär dabei den tödlichsten Tag seit Beginn der Invasion erlebt. Laut Verteidigungsministerium in Kiew wurden in den vergangenen 24 Stunden über eintausend russische Soldaten getötet. Russland bestreitet hohe Verluste und gibt seinerseits eine große Zahl an getöteten ukrainischen Soldaten an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2023 18:00 Uhr