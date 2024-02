Pistorius besucht Fregatte "Hessen" vor Einsatz im Roten Meer

Heraklion: Kurz vor dem Einsatz der Fregatte "Hessen" im Roten Meer stattet Verteidigungsminister Pistorius den rund 240 Soldaten an Bord einen Besuch ab. Das 143 Meter lange Kriegsschiff befindet sich gerade in einem Hafen der griechischen Insel Kreta. Die Fregatte wird voraussichtlich kurz nach der Zustimmung des Bundestags am Freitag ins Rote Meer aufbrechen. Die EU-Außenminister hatten gestern grünes Licht für die Operation gegeben. Sie gilt als gefährlichster Marine-Einsatz in der Geschichte der Bundeswehr. Ziel der Mission ist der Schutz von Handelsschiffen vor Angriffen der militant-islamistischen Huthi aus dem Jemen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2024 06:00 Uhr