Pistorius besucht Bundeswehr-Soldaten in Alaska

Fairbanks: Vor dem Nato-Gipfel am Dienstag in Washington ist Bundesverteidigungsminister Pistorius zu einem Truppenbesuch nach Alaska gereist. In Fairbanks will sich der SPD-Politiker über den Verlauf der Übung "Arctic Defender 2024" informieren. Dabei üben mehrere Nato-Staaten unter deutscher Führung Luftkriegsoperationen für den Bündnisfall. Die Manöver sind Teil eines großangelegten Übungskomplexes.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.07.2024 03:00 Uhr