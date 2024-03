Pistorius bestätigt weitere Panne in der Taurus-Abhöraffäre

Berlin: Bei dem abgehörten Gespräch von Bundeswehr-Offizieren zu Taurus-Marschflugkörpern hat sich ein zweiter Teilnehmer nicht vorschriftsgemäß eingewählt. Dies bestätigte Verteidigungsminister Pistorius nach einer Sondersitzung des Verteidigungsausschusses. Demnach hat sich der Inspekteur der Luftwaffe, Gerhartz, über eine nicht sichere Leitung eingewählt. Allerdings sei es nach bisherigen Ermittlungen bei ihm anders als bei einem anderen Teilnehmer nicht zu einem Datenabfluss gekommen. In Russland war Anfang März ein abgehörtes Gespräch zu Waffenlieferungen an die Ukraine veröffentlicht worden. Darin wurden Einsatzszenarien für den deutschen Marschflugkörper Taurus erörtert, falls dieser an die Ukraine geliefert würde. Pistorius betonte, er wolle die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall abwarten, bevor er über Konsequenzen entscheide. Derzeit gebe es disziplinarische Vorermittlungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.03.2024 21:15 Uhr