Pistorius bestätigt höhere Militärhilfe für die Ukraine

Berlin: Deutschland wird seine Militärhilfe für die Ukraine von vier auf acht Milliarden Euro erhöhen. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat in der Sendung "Bericht aus Berlin" entsprechende ARD-Informationen bestätigt. Pistorius nannte die höheren Ausgaben ein - so wörtlich - "starkes Signal an die Ukraine, dass wir sie nicht im Stich lassen". Dies sei gerade jetzt wichtig, da die Ukraine ihren Kampf weiterführen müsse und sich zugleich ein Teil der öffentlichen Aufmerksamkeit weltweit stärker nach Israel richte. Die höhere Summe soll nun im Bundeshaushalt 2024 verankert werden. Damit würden auch die deutschen Verteidigungsausgaben steigen - und zwar auf einen Anteil von über zwei Prozent an der gesamten Wirtschaftsleistung. Diese Vorgabe macht die Nato ihren Mitgliedsländern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2023 19:00 Uhr