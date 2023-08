Pistorius begrüßt grünes Licht für Kauf von "Arrow 3"

Berlin: Verteidigungsminister Pistorius hat es begrüßt, dass Deutschland das Raketenabwehrsystem "Arrow 3" von Israel kaufen kann. Mit dem grünen Licht der US-Regierung sei der Weg frei, die Beschaffung einzuleiten, so Pistorius. Er nannte das System essentiell, um die Bundesrepublik vor Raketen-Angriffen zu schützen. Darüberhinaus will der SPD-Politiker "Arrow 3" in die Nato-Luftverteidigung integrieren und damit auch Nachbarländer sicherer machen. Zuvor hatten schon andere Vertreter der Regierungsparteien, aber auch Oppositionspolitiker das Projekt begrüßt. Israels Botschafter in Berlin, Prosor, sprach von einem historischen Tag. Zum ersten Mal werde ein israelisches System den Himmel über Deutschland und ganz Europa schützen. //stop//Eine Zustimmung der USA war nötig, da diese gemeinsam mit Israel das Abwehrsystem entwickelt haben.

