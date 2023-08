Pistorius begrüßt die Freigabe von "Arrow 3"

Berlin: Verteidigungsminister Pistorius hat sich erfreut darüber gezeigt, dass Deutschland das Raketenabwehrsystem "Arrow 3" bekommt. Da es von Israel und den USA entwickelt wurde, stellt es laut Pistorius auch ein Zeichen der besonderen deutsch-israelischen Beziehungen dar. Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Hahn, sprach von einem wichtigen Schritt zu einem lückenlosen Luftverteidigungssystem für Deutschland und Europa. Die USA hatten zuvor grünes Licht für die Lieferung durch die israelische Industrie an Deutschland gegeben. Dies war nötig, weil Arrow 3 in Zusammenarbeit mit dem US-Flugzeugbauer Boeing entwickelt wird. Das System soll Ende 2025 in Deutschland einsatzbereit sein. Es kann ballistische Raketen oberhalb der Atmosphäre abfangen.

