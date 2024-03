Pistorius äußert sich zur Taurus-Abhöraffäre

Berlin: Bundesverteidigungsminister Pistorius hat die Abhör-Affäre bei der Luftwaffe als Teil eines russischen Informationskriegs bezeichnet. Es gehe darum, die westliche Geschlossenheit zu untergraben. Dies dürfe man auf keinen Fall zulassen. Der Militärische Abschirmdienst sei bereits eingeschaltet. Jetzt werde geklärt, welche Inhalte in dieser Informationsebene überhaupt hätten besprochen werden dürfen und welche Plattform man dafür hätte nutzen müssen. Klar sei, so Pistorius weiter, dass ein Großteil der Informationen schon vorher in der öffentlichen Diskussion bekannt gewesen seien. Ergebnisse des MAD erwarte er für die kommende Woche. Ausgelöst worden war der Skandal durch einen von Russland veröffentlichten Gesprächsmitschnitt. Darin sprechen mehrere hochrangige Bundeswehr-Offiziere über einen möglichen Einsatz von Taurus-Marschflugkörpern durch ukrainische Streitkräfte. Pistorius nannte den Vorwurf Moskaus, Deutschland arbeite an einem Krieg gegen Russland, völlig absurd. Wegen der Affäre hat die Unionsfraktion im Bundestag eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses beantragt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.03.2024 17:00 Uhr