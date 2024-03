Pistorius: Abhöraktion durch individuellen Anwendungsfehler ermöglicht

Berlin: Der russische Mitschnitt eines Gesprächs hochrangiger Bundeswehr-Offiziere ist durch den Fehler eines einzelnen Teilnehmers möglich geworden. Das erklärte Verteidigungsminister Pistorius auf einer Pressekonferenz in Berlin. Demnach hat sich ein Offizier von Singapur aus in den Chat eingewählt und dabei entgegen den Regeln eine Datenleitung genutzt, die nicht sicher war. Gegen alle vier Gesprächsteilnehmer seien disziplinarische Vorermittlungen eingeleitet worden, persönliche Konsequenzen stünden derzeit aber nicht auf der Agenda. Russland hatte die Schaltkonferenz, in der Einsatzszenarien für den deutschen Marschflugkörper Taurus erörtert wurden, mitgeschnitten und veröffentlicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2024 14:00 Uhr