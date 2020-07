"Pistolen-Räuber" wird Haftrichter vorgeführt

Millionenverluste für Jugendherbergen wegen abgesagter Klassenfahrten

München: Die Jugenherbergen in Bayern kommen in finanzielle Bedrängnis, weil Klassenfahrten bis einschließlich kommenden Januar abgesagt worden sind. Nach Berechnungen des Deutschen Jugendherbergswerks in Bayern verlieren die Häuser dadurch rund sechs Millionen Euro Umsatz. Nach Angaben des Verbandes ist dieser Einbruch auch nicht durch Einsparungen auszugleichen. Das Jugendherbergswerk rechnet mit Insolvenzen, wenn nicht externe Zuschüsse kommen. Wie es heißt, kommen in diesem Juli und August nicht einmal halb so viele Gäste wie im Vorjahr. Gut belegt sind nach Angaben des Herbergswerks lediglich die Einrichtungen an Seen und in den Bergen, so in Berchtesgaden, Lindau, Garmisch oder Oberstdorf. Vergangenes Jahr gab es in den beiden Ferienmonaten 250.000 Übernachtungen, dieses Jahr sind es nur 100.000.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2020 10:00 Uhr