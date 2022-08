Pilotenvereinigung Cockpit bereitet Streiks vor

Nachrichtenarchiv - 25.08.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Die Pilotenvereinigung Cockpit hat ein neues Angebot der Lufthansa abgelehnt und bereitet sich nun auf Streiks vor. Ein Gewerkschaftssprecher sagte, das Angebot gehe zwar in die richtige Richtung, sei aber bei Weitem noch nicht ausreichend. Wann und an welchen Standorten die Piloten ihre Arbeit niederlegen werden, sagte er nicht. Der Cockpit-Vertreter betonte aber - ebenso wie eine Sprecherin der Lufthansa - dass man weiter gesprächsbereit sei. Eine große Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder hatte Ende Juli bereits für Streiks gestimmt. Die Verhandlungen waren aber trotzdem zunächst weitergegangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2022 21:00 Uhr