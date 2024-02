Pilotengewerkschaft schlägt in Discover-Tarifstreit Schlichtung vor

Frankfurt am Main: Im Tarifstreit bei der Lufthansa-Tochter Discover hat die Pilotengewerkschaft Cockpit eine Schlichtung vorgeschlagen. Der Ball liege jetzt beim Arbeitgeber, eine Lösung am Verhandlungstisch wäre möglich, heißt es von der Gewerkschaft. Cockpit hatte die Piloten von Discover in den vergangenen Wochen mehrmals zum Streik aufgerufen, der letzte Ausstand dauerte bis Montag. - Bei der Lufthansa wird nach den Arbeitsniederlegungen des Bodenpersonals inzwischen wieder verhandelt. Vertreter des Unternehmens und der Gewerkschaft Verdi beraten seit dem Mittag, um eine Lösung in dem Tarifkonflikt zu finden. Bis zum Vormittag waren bei der Lufthansa wegen des Warnstreiks Verbindungen ausgefallen. Im Laufe des Tages normalisierte sich der Betrieb wieder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2024 21:00 Uhr