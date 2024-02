Piloten wollen Ferienflieger Discover erneut bestreiken

Berlin: Der Lufthansa-Tochter Discover steht der nächste Pilotenstreik ins Haus. Es ist bereits der vierte seit Dezember. Die Gewerkschaft "Vereinigung Cockpit" hat ihre Mitglieder zu einem dreitägigen Ausstand aufgerufen. Er soll am Samstag, also übermorgen, um null Uhr beginnen und bis Montag kurz vor Mitternacht dauern. Die Gewerkschaft will damit einen Tarifvertrag bei dem Ferienflieger erzwingen. Discover hat 24 Flugzeuge und rund 2.000 Beschäftigte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.02.2024 21:15 Uhr