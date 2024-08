Piloten und Flugbegleiter stimmen für Streik bei Discover

Frankfurt am Main: Beim Lufthansa-Ferienflieger Discover stehen die Zeichen auf Streik. In getrennten Urabstimmungen haben die Mitglieder der Gewerkschaften Ufo und Vereinigung Cockpit für Arbeitskampfmaßnahmen gestimmt. Einen Streiktermin gibt es noch nicht. Discover Airlines startet mit 27 Flugzeugen von München und Frankfurt zu Ferienzielen in Europa und Übersee.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2024 16:00 Uhr