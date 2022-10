Piloten-Streik bei Eurowings hat zahlreiche Flugausfälle zur Folge

Die Demokratiezufriedenheit in Deutschland ist gesunken

Berlin: Die Demokratiezufriedenheit in Deutschland ist laut ARD-"Deutschlandtrend" gesunken. In der repräsentativen Infratest-dimap-Umfrage ist nur noch etwas mehr als die Hälfte der Bürger damit zufrieden, wie das Politiksystem in der Bundesrepublik funktioniert. Das sind 13 Prozentpunkte weniger als noch vor zwei Jahren. Besonders stark ist dieser Trend laut Umfrage in Ostdeutschland. Grundsätzlich allerdings ist die große Mehrheit der Bundesbürger generell von der Demokratie als guter Regierungsform überzeugt. Das gaben 88 Prozent der Befragten an. Bei der so genannten Sonntagsfrage konnten sich Union und AfD in der Wählergunst verbessern. Unter den Ampelparteien gab es bei der SPD keine Veränderung, Grüne und Liberale büßten dagegen Punkte ein. Die Linke verzeichnet keine Änderung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2022 18:00 Uhr