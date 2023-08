Piloten stimmen für Lufthansa-Tarifangebot

Frankfurt am Main: Die Gefahr eines Pilotenstreiks bei der Lufthansa ist gebannt. Nach Angaben der Pilotengewerkschaft Cockpit haben die Mitglieder mit einer klaren Mehrheit für die Annahme des Angebots gestimmt. Nun könnten die Abschlussverhandlungen aufgenommen werden. Cockpit und Lufthansa hatten ein Tarifpaket mit deutlichen Gehaltserhöhungen vereinbart. Die rund 5.200 Piloten sollen nach interner Darstellung der Lufthansa in den nächsten drei Jahren in mehreren Stufen mindestens 18 Prozent mehr Geld erhalten. Zusammen mit zwei pauschalen Erhöhungen aus dem Vorjahr ergäben sich je nach Einstufung Gehaltssteigerungen von 25 bis 50 Prozent über die Gesamtlaufzeit von viereinhalb Jahren. Auch eine Einmalzahlung über 3.000 Euro wurde vereinbart.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2023 16:00 Uhr