Piloten sterben im Einsatz gegen Waldbrände

Meldungsarchiv - 25.07.2023 20:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Athen: Beim Absturz eines Löschflugzeugs auf der griechischen Insel Euböa sind die beiden Piloten ums Leben gekommen. Das teilte der Generalstab der Luftwaffe mit. Das Verteidigungsministerium in Athen ordnete eine dreitägige Trauer für die Streitkräfte an. Zudem sagte Ministerpräsident Mitsotakis eine für morgen geplante Reise nach Zypern ab. Von den Waldbränden ist die Ferieninsel Rhodos nach wie vor am stärksten betroffen. Experten schätzen, dass dort bereits 150 Quadratkilometer Wald und landwirtschaftliche Fläche zerstört sind. Allein der Reisekonzern Tui hat nach eigenen Angaben mehrere Tausend Urlauber ausgeflogen. Auch auf Korfu ist ein Brand außer Kontrolle geraten. In Griechenland herrschen derzeit Temperaturen von mehr als 40 Grad. Am Donnerstag soll es etwas abkühlen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2023 20:00 Uhr