Piloten-Gewerkschaft gibt Ergebnis der Urabstimmung bekannt

Nachrichtenarchiv - 31.07.2022 12:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Bei der Lufthansa könnten neue Streiks ins Haus stehen. In Kürze will die Pilotenvereinigung Cockpit das Ergebnis einer Urabstimmung bekanntgegeben. Gewerkschaftssprecher Baier erklärte, in den bisherigen sechs Tarifrunden habe sich leider nichts getan. Die Flugkapitäne fordern in den Verhandlungen mit der Lufthansa unter anderem 5,5 Prozent mehr Gehalt und einen automatischen Inflationsausgleich. Der Personalchef der Airline, Niggemann, hofft indes auf eine schnelle Einigung. Der Bild am Sonntag sagte er, die Gespräche seien bislang konstruktiv geführt worden. Wie die Zeitung berichtet soll der Lufthansa durch den Streik des Bodenpersonals vor vier Tagen ein Schaden von 26 Millionen Euro entstanden sein. Mehr als 1000 Verbindungen mussten gestrichen werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.07.2022 12:30 Uhr