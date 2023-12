Piloten der Lufthansa-Tochter Discover Airlines wollen streiken

Frankfurt am Main: Bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines wollen die Piloten am Vormittag die Arbeit niederlegen. Die Vereinigung Cockpit hat am Tag vor Weihnachten dazu aufgerufen, alle Abflüge aus Deutschland zwischen 8 und 13 Uhr zu bestreiken. Anlass seien die festgefahrenen Tarifverhandlungen, so die Gewerkschaft. Discover Airlines startet von den Lufthansa-Drehkreuzen München und Frankfurt. In München könnten bis zu 16 Flüge von den Arbeitsniederlegungen betroffen sein, in Frankfurt elf, unter anderem zu Langstreckenzielen in den USA.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2023 06:00 Uhr