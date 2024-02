Piloten bestreiken ab morgen Lufthansa-Tochter Discover

Frankfurt am Main: Passagiere der Lufthansa-Tochter Discover müssen morgen und am Montag mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Die Gewerkschaft Cockpit hat zum Ausstand aufgerufen. Die Piloten sollen ab Sonntag null Uhr für 48 Stunden die Arbeit niederlegen. Zur Begründung hieß es, Sondierungsgespräche mit der Lufthansa über Tarifverträge für die rund 400 Piloten hätten kein Ergebnis gebracht. Damit kommt es zum dritten Mal in knapp zwei Monaten zum Streik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2024 07:00 Uhr