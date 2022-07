Pilot stirbt bei Absturz von Löschflugzeug in Portugal

Nachrichtenarchiv - 16.07.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lissabon: Im Kampf gegen die Waldbrände in Portugal ist ein Pilot beim Absturz eines Löschflugzeugs ums Leben gekommen. Regierungschef Costa äußerte sich bestürzt. In Portugal kämpfen derzeit 900 Feuerwehrleute gegen insgesamt zehn Waldbrände. Seit Jahresbeginn brannten dem Zivilschutz zufolge etwa ein Dutzend Häuser und mehr als 30.000 Hektar Land nieder. Auch andere Mittelmeerländer haben mit schweren Waldbränden zu kämpfen - so etwa Spanien, Frankreich und Griechenland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2022 11:00 Uhr