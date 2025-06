Pilger starten Fußwallfahrt nach Altötting

Altötting: Zahlreiche Gläubige brechen heute wieder zur Fußwallfahrt von Regensburg nach Altötting auf. Sie wollen die 111 Kilometer bis Samstag in drei Etappen zurücklegen. Die Wallfahrt steht in diesem Jahr unter dem Motto "Pilger der Hoffnung". Die brauche es in einer Zeit, in der sich in der Welt vieles verändere, in der Unsicherheit, Zweifel und Entmutigung den Blick in die Zukunft trübten, hieß es von den Veranstaltern. Im vergangenen Jahr hatten insgesamt rund 4.500 Pilger an der Fußwallfahrt teilgenommen.

