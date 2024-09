Picassos "Frau mit Violine" bleibt in München

München: Ein berühmtes Werk von Pablo Picasso geht in das Eigentum der Pinakothek der Moderne über. Wie die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen in München mitteilten, handelt es sich um das Bild "Frau mit Violine" aus dem Jahr 1911. Das Werk aus der kubistischen Phase Picassos befindet sich schon seit zehn Jahren als Dauerleihgabe in der Sammlung Moderne Kunst. Nun sei es dank einer Allianz von sechs Förderern gelungen, es dauerhaft zu sichern, sagte Kunstminister Blume. Auch der Bund und der Freistaat beteiligten sich an der Finanzierung. Der Preis wurde nicht genannt.

