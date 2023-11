Picasso-Werk wurde für 130 Millionen Euro versteigert

New York: Ein Werk des spanischen Künstlers Pablo Picasso ist für rund 130 Millionen Euro versteigert worden. Es handelt sich um das Gemälde "Femme à la montre" also "Frau mit Armbanduhr". Es ist ein Porträt von Picassos Geliebter Marie-Thérèse Walter und stammt aus der Sammlung von Emily Fisher Landau. Sie hatte das Bild 1968 gekauft und dann viele Jahre in ihrer New Yorker Wohnung über dem Kamin hängen gehabt, hieß es vom Auktionshaus Sotheby's. Landau starb im März im Alter von 102 Jahren.

