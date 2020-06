Piazolo will keinen Regelbetrieb an Grundschulen vor September

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Kultusminister Piazolo schließt eine schnellere Rückkehr zum Regelbetrieb an den Grundschulen aus. Dem BR sagte er, man habe sich bewusst für eine schrittweise Wiederaufnahme des Unterrichts entschieden. Erst im September soll der Unterricht wieder im normalen Regelbetrieb stattfinden, so der Minister. Grüne und FDP hatten zuvor gefordert, Bayern müsse die Grundschulen rasch wieder völlig öffnen. Sie verweisen auf die Studie einiger Unikliniken, nach der Kinder keine Treiber im Corona-Infektionsgeschehen sind. Baden-Württemberg will deshalb schon Ende Juni zum Regelbetrieb zurückkehren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.06.2020 19:15 Uhr