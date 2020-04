Piazolo will an Abiturtermin festhalten

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Kultusminister Piazolo will am geplanten Termin für die Abiturprüfungen am 20. Mai festhalten. Er stellte aber klar: Die bis dahin noch ausstehenden Klausuren müssten nicht in der eigentlich vorgesehenen Form geschrieben werden - und man werde den Schülern sehr weit entgegenkommen. Die genauen Details will Piazolo Anfang der neuen Woche bekanntgeben. Der Minister reagierte auf Kritik der Bezirksschülersprecher der Gymnasien aus Unterfranken, Niederbayern, Schwaben und der Oberpfalz. Diese hatten gefordert, die Prüfungen auf einen Termin nach den Pfingstferien zu verschieben - also um etwa dreieinhalb Wochen. Nur so können ihrer Ansicht nach faire Bedingungen gewährleistet werden. Für Abiturienten soll der reguläre Unterricht Ende April wieder starten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.04.2020 18:45 Uhr