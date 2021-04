Piazolo verteidigt Schnelltests an Schulen

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof entscheidet über Testpflicht an Schulen

München: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof will über mehrere Eilanträge gegen die Corona-Testpflicht an Schulen voraussichtlich in der kommenden Woche entscheiden. Das hat der Verwaltungsgerichtshof dem BR auf Nachfrage mitgeteilt. Ab kommendem Montag müssen sich an bayerischen Schulen im Falle von Präsenzunterricht alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte und das Schulpersonal auf Corona testen. Das heißt, es gibt eine Testpflicht für alle, egal welche Inzidenz der Landkreis hat. Unter anderem hatte ein Rechtsanwalt aus Forchheim in Oberfranken stellvertretend für zwei Schüler einen Eilantrag gegen diesen Beschluss beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingereicht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.04.2021 13:15 Uhr