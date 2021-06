Piazolo stellt Lockerung der Maskenpflicht in Schulen in Aussicht

Nachrichtenarchiv - 09.06.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Kultusminister Piazolo macht Schülern Hoffnung, dass auch in Bayern die Maskenpflicht bald gelockert wird. Das hat er dem BR auf Nachfrage mitgeteilt, nachdem Sachsen angekündigt hatte, wegen der niedrigen Corona-Inzidenz ab nächster Woche die Maskenpflicht in Schulen aufzuheben. Nach Aussage Piazolos werden vom Kultusministerium derzeit entsprechende Pläne erarbeitet. In Bayern liegt die Inzidenz laut Robert Koch Institut derzeit bei 24.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2021 12:00 Uhr