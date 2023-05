Piazolo sieht strukturelle Ursachen für mangelnde Lesekompetenz

Kurzmeldung ein/ausklappen Bei Überschwemmungen in Norditalien gibt es zwei Tote

Bologna: In den italienischen Regionen Emilia-Romagna und Marken gehen die Unwetter weiter. Nach heftigen Regenfällen ist es in den Gebieten an der Adriaküste zu teils dramatischen Überschwemmungen gekommen. Flüsse und Bäche traten über die Ufer. Die Nachrichtenagentur "Ansa" berichtet inzwischen von zwei Toten in Forli und Cesena. Dort sind ganze Straßenzüge überschwemmt. Außerdem werden Menschen vermisst. Rettungskräfte versuchen, Menschen zu helfen, die in Häusern vom Wasser eingeschlossen sind oder in Autos von den Wassermassen überrascht wurden. In manchen Städten wurden die Schulen geschlossen. Wegen des starken Windes und der Gefahr hoher Wellen haben Gemeinden an der Adria ein Zugangsverbot zu ihren Stränden erlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2023 09:00 Uhr