Piazolo sieht Bayerns Schulen gut gerüstet

Nachrichtenarchiv - 08.09.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Kultusminister Piazolo sieht den Freistaat insgesamt gut gerüstet für das neue Schuljahr. Der Freie-Wähler-Politiker weist allerdings auch auf große Herausforderungen hin. Nach seinen Worten gibt es in Bayern so viele Lehrer wie noch nie, insgesamt aber immer noch zu wenige. Denn in diesem Jahr sitzen etwa 2,8 Prozent mehr Schüler in den Klassen als vorher. Etwa 30.000 Kinder aus der Ukraine müssten zudem beschult werden. Mit Blick auf den Lehrermangel sagte Piazolo, derzeit müssten etwa 4.000 bis 5.000 Stellen neu besetzt werden. Im bundesweiten Vergleich stehe Bayern aber insgesamt gut da.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2022 11:00 Uhr