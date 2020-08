Piazolo reagiert gelassen auf ifo-Schulstudie

Nachrichtenarchiv - 05.08.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Kultusminister Piazolo hat gelassen auf die Ergebnisse der jüngsten ifo-Schulstudie reagiert. Bei der Umfrage sei die Lernzeit zu Hause mit der Zeit gleichgesetzt worden, die man normalerweise in der Schule verbringe. Die Intensität sei da hoffentlich eine andere, sagte Piazolo dem BR. Auch in der Schule wird nach Einschätzung des Freie-Wähler-Politikers nicht durchgängig konzentriert gelernt. Gleichzeitig räumte er ein, dass durch die Corona-Krise Defizite bei Schülerinnen und Schülern entstanden sein könnten. Laut der Ifo-Studie hat sich die Zeit, in der sich Kinder täglich mit Schule und Lernen beschäftigen, während der coronabedingten Schulschließungen in etwa halbiert. Statt 7,4 Stunden täglich waren es auf dem Höhepunkt der Krise durchschnittlich nur noch 3,6 Stunden. Das ging aus einer bundesweiten Befragung von Eltern hervor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2020 20:00 Uhr