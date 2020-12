Piazolo rät Schulen zu Alternativen neben Mebis

Mindestens fünf Menschen sterben durch Explosionen im Jemen

Sanaa: Auf die neue Regierung im Jemen ist offenbar ein Anschlag verübt worden. Dabei kamen mindestens fünf Menschen ums Leben. Als die Delegation am Flughafen von Aden eintraf, gab es zwei große Explosionen. Aus dem Regierungskabinett hieß es, die Mitglieder der Regierung seien in Sicherheit und unverletzt. Augenzeugen berichten allerdings von mehreren Toten und vielen Verletzten. Die Regierung von Ministerpräsident Said war erst vor kurzem umgebildet worden, um sich den Separatisten in Süden des Landes anzunähern. Die Mitglieder arbeiten meist von Saudi-Arabien aus und kommen nur ab und zu in den Jemen, da die Hauptstadt Sanaa schon seit Jahren in der Hand der Huthi-Rebellen ist.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2020 15:00 Uhr