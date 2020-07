Piazolo plant nach den Ferien Regelbetrieb an bayerischen Schulen

Nachrichtenarchiv - 22.07.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern plant nach den Sommerferien in den Schulen die Wiederaufnahme des Regelbetriebs. Das hat Kultusminister Piazolo auf einer Pressekonferenz zur Unterrichtsversorgung für das nächste Schuljahr erklärt. Corona nehme aber keine Rücksicht auf Schulplanung, sagte Piazolo. Deshalb habe man verschiedene Szenarien erarbeitet. Grundsätzlich sollen alle Lehrkräfte im Präsenzunterricht eingesetzt werden, ausgenommen Schwangere und Angehörige einer Risikogruppe. Bayern wird aber auch 800 Stellen für sogenannte Teamlehrkräfte schaffen. Dafür werden Personen gesucht, die gemeinsam mit Kollegen, die nicht in den Klassen eingesetzt werden können, Unterricht vorbereiten und geben können. Es werde auch im kommenden Schuljahr eine hohe Flexibilität notwendig sein, so Piazolo. Aber Schule bleibe auf Präsenz ausgerichtet, so der Kultusminister.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2020 12:00 Uhr