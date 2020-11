Piazolo lehnt längere Weihnachtsferien wegen Corona ab

Nachrichtenarchiv - 11.11.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Schulminister Piazolo hält nichts davon, wegen der Corona-Pandemie die Weihnachtsferien früher beginnen zu lassen. Wie der Freie Wähler-Politiker bei einem Besuch des Münchner Wilhelms-Gymnasiums sagte, verursacht eine solche Diskussion nur Unruhe. Aus Sicht von Piazolo gibt es so viele Themen, die man in der Schule lösen müsse, dass man nicht ständig über die Ferien reden sollte. Zuletzt hatte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet vorgeschlagen, die Weihnachtsferien früher beginnen zu lassen. Am Abend kündigte dann Landesschulminister Gebauer im WDR an, dass die Schüler schon am 21. und 22. Dezember freibekommen. Dies solle den Familien ein unbeschwertes Weihnachten ermöglichen, so Gebauer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2020 20:00 Uhr