Piazolo kündigt für kommende Woche Schulstart mit Präsenzunterricht an

München: Bayerns Kultusminister Piazolo hat angekündigt, dass die Schulen im Freistaat in der kommenden Woche wieder mit Präsenzunterricht starten. Im BR-Fernsehen sagte er, die Coronazahlen in Bayern seien wieder gesunken, und Präsenzunterricht sei die oberste Maxime. Es gelten die gleichen Regeln wie vor Weihnachten. Piazolo räumte zwar ein, dass noch nicht abzuschätzen sei, welche Auswirkungen die Omikron-Variante des Virus haben werde, aber man sei auf alles vorbereitet. Unter anderem Lehrerverbände hatten mit Blick auf Omikron in jüngster Zeit gefordert, auch eine Rückkehr zum Distanzunterricht zumindest in Erwägung zu ziehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2022 19:00 Uhr