Piazolo hält Schichtmodell des Lehrerverbands für denkbar

Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Kultusminister Piazolo hat auf den Vorschlag des Deutschen Lehrerverbands zur Wiederaufnahme des Schulunterrichts für alle Jahrgangsstufen offen reagiert. Solche Schichtmodelle, wonach Schüler im Wochenrhythmus zwischen Schul- und Heimunterricht wechseln könnten, seien eine mögliche Variante. Piazolo betonte im BR, dass ihm natürlich auch die jüngeren Schüler am Herzen lägen. Ziel sei es, dass alle Schüler in Bayern noch vor den Sommerferien wieder an die Schule zurückkehren sollten. Morgen starten in einem ersten Schritt alle Abschlussklassen, eine Woche später dann die Klassen, die im nächsten Jahr ihren Abschluss machen. Für alle anderen Schüler gibt es bislang keinen konkreten Termin für eine Rückkehr an die Schule.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2020 20:00 Uhr