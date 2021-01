Piazolo bittet um "zurückhaltende Nutzung" von Mebis

Nachrichtenarchiv - 06.01.2021 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das bayerische Kultusministerium hat die Schulen aufgefordert, die Lernplattform Mebis nur zurückhaltend zu nutzen. Minister Piazolo bittet in einem Schreiben an die Schulleiter, zu Unterrichtsbeginn am kommenden Montag Spitzenlasten zu vermeiden. Erst in den folgenden Tagen könne der Einsatz von "mebis" nach und nach gesteigert werden. Neben Videokonferenzen und E-Mails könnten Lehrer auch das Telefon nutzen, um regelmäßigen Kontakt mit den Schülern zu halten. Ärger mit Mebis gibt es seit dem ersten Lockdown. Ministerpräsident Söder hatte von Piazolo vor Weihnachten verlangt, bis zum Schulstart am 11. Januar die Probleme zu beseitigen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.01.2021 11:45 Uhr