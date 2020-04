Piazolo: Bei Schulöffnung auf Sicht fahren

Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Kultusminister Piazolo erklärt derzeit das weitere Vorgehen an den Schulen. Wenn sie in der kommenden Woche wieder für Abschlussklassen öffnen, sollen sich die Schüler in Kleingruppen auf das Abitur sowie auf andere Abschlussprüfungen vorbereiten. Sie müssen keine Klausuren mehr schreiben und auch keine mündlichen Noten mehr liefern. Die Zensuren für das zweite Kurshalbjahr der 12. Klasse werden entweder aus den schon in diesem Halbjahr erbrachten Leistungen erfolgen oder aus einer Hochrechnung der bisherigen Ergebnisse der 11. und 12. Klasse - je nachdem war für den jeweiligen Schüler günstiger ist. Piazolo sagte, dadurch solle den Schülern ermöglicht werden, sich ganz auf die bevorstehenden Abitur- und andere Abschlussprüfungen zu konzentrieren. Piazolo sprach von fairen Bedingungen angesichts der außergewöhnlichen Situation. Insgesamt, so der Minister, müsse man bei der Öffnung der Schulen auf Sicht fahren. Zunächst werden nach seinen Worten 14 Prozent der Schüler wieder in die Schule gehen. Für die weiteren Klassen könne er noch keine Prognose abgeben, man müsse behutsam vorgehen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.04.2020 10:45 Uhr