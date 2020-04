Piazolo: Bei Schulen "auf Sicht fahren"

Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Kultusminister Piazolo hat Einzelheiten zur anstehenden Schulöffnung für die Abschlussklassen bekannt gegeben. Der Minister stellte dabei klar, dass die Gesundheit der Schüler, der Lehrer und auch der Eltern an oberster Stelle steht. Demnach liegt der Unterrichtsfokus ganz auf der gezielten Prüfungsvorbereitung. An den Gymnasien werden die Noten für das zweite Kurshalbjahr der 12. Klasse entweder aus bereits in diesem Halbjahr erbrachten Leistungen und/oder aus einer Hochrechnung der Note aus den Ergebnissen der übrigen Halbjahre aus der 11. und 12. Klasse erfolgen. Dabei wird aus Schülersicht die jeweils günstigere Berechnungsvariante herangezogen. Noch ausstehende Klausuren würden nicht geschrieben. Zudem wurden spezielle Hygienepläne erstellt. In einer Klasse sollen maximal 10 bis 15 Schüler anwesend sein, um den Mindestabstand und Einzeltische zu gewährleisten. Laut Piazolo wird es auch eine Staffelung der Unterrichtszeit geben. Ab dem 11.Mai sollen dann die Abschlussklassen des kommenden Jahres folgen. Keinen Termin nannte der Minister für die restlichen Schüler, hier werde die Staatsregierung weiter so wörtlich "auf Sicht fahren".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2020 11:00 Uhr