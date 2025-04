Piastri siegt bei Formel 1-Rennen in Saudi-Arabien

Dschidda: McLaren-Pilot Oscar Piastri hat auch das Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien gewonnen. Der Australier feierte beim fünften Grand Prix der Saison seinen dritten Erfolg in diesem Jahr. Piastri verwies eine Woche nach seinem Sieg in Bahrain Weltmeister Max Verstappen im Red Bull auf den zweiten Platz. Auf Position drei landete Charles Leclerc im Ferrari. Piastri übernahm erstmals in seiner Karriere auch die WM-Führung von seinem Teamkollegen Lando Norris, der Vierter wurde.

