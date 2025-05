Piastri gewinnt Formel 1-Rennen in Miami

Miami: Oscar Piastri hat auch den Großen Preis von Miami gewonnen und seine WM-Führung in der Formel 1 ausgebaut. Es ist sein dritter Sieg in Folge. Auf Platz zwei kam sein McLaren-Teamkollege Lando Norris, Mercedes-Pilot George Russell wurde Dritter, Weltmeister Max Verstappen im Red Bull Vierter. Derweil trauert die Formel1-Welt um den ehemaligen deutschen Rennfahrer Jochen Mass. Wie seine Familie mitteilte, starb er im Alter von 78 Jahren in Cannes. Der gelernte Mechaniker aus Dorfen in Oberbayern bestritt 105 Rennen in der Königsklasse des Motorsports. Sein Debüt in der Formel 1 feierte er 1973, in der Saison 1982 trat er zum letzten Mal an. Seinen einzigen Grand-Prix-Erfolg feierte er vor fast 50 Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2025 23:00 Uhr