Physik-Nobelpreis geht an Münchner Forscher

Stockholm: Unter den drei Trägern des Physik-Nobelpreises ist auch der Direktor des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik in Garching, Ferenc Krausz. Er ist zudem Lehrstuhlinhaber für Experimentalphysik an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Krausz erhält den Preis neben dem US-Forscher Pierre Agostini und der französisch-schwedischen Wissenschaftlerin Anne L’Huillier für Experimente im Bereich der Elektronendynamik. Laut der Schwedischen Akademie der Wissenschaften hat ihre Arbeit der Menschheit neue Instrumente zur Erforschung von Vorgängen in Atomen und Molekülen geliefert. Sie haben demnach Lichtimpulse erzeugt, die kurz genug sind, um Schnappschüsse von den extrem schnellen Bewegungen der Elektronen zu machen. Der Nobelpreis ist mit umgerechnet rund 950.000 Euro dotiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 13:00 Uhr