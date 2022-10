Physik-Nobelpreis geht an drei Quantenforscher

Nachrichtenarchiv - 04.10.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: Der diesjährige Physik-Nobelpreis geht diesmal zu gleichen Teilen an Alain Aspect, John F. Clauser und Anton Zeilinger, drei Quantenforscher aus Frankreich, USA und Österreich. Das hat die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittag mitgeteilt. Morgen wird verkündet, wer den Chemie-Nobelpreis erhält, am Donnerstag geht es mit der Auszeichnung in der Kategorie Literatur weiter, Freitag folgt der Friedensnobelpreis. Gestern war bereits der Medizin-Nobelpreisträger bekannt gegeben worden: Es ist der in Leipzig lehrende Evolutionsforscher Svante Pääbo. - Überreicht werden die Urkunden am 10. Dezember.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2022 12:00 Uhr