Philologenverband will Tablets in den Schulen erst ab der Mittelstufe

München: Der bayerische Philologenverband hält den Einsatz von Smartphones und Tablets in den Schulen nur schrittweise für sinnvoll. Verbandschef Schwägerl stellte dazu eine Umfrage unter den Mitgliedern vor. Demnach werben die Lehrerinnen und Lehrer dafür, erst in der achten Klasse in größerem Umfang auf digitales Lernen zu setzen. Vorher sei die Ablenkungsgefahr zu groß, so die Befürchtung. Die Nutzung von Tablets im Unterricht werde sehr häufig durch private Zwecke - wie Chats, Spiele oder Videos - überlagert. Die Staatsregierung will bis 2028 die Schülerinnen und Schüler im Freistaat ab der fünften Klasse mit digitalen Endgeräten für den Unterricht ausstatten. Der Philologenverband verweist dagegen auf Schweden und Dänemark: Dort werde die Nutzung von Tablets und Smartphones im Unterricht schon wieder zurückgefahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2024 20:00 Uhr