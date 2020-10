Pharmakonzerne setzen Impfstoff-Studie fort

Nachrichtenarchiv - 24.10.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA werden zwei gestoppte Corona-Impfstoffstudien fortgesetzt. Die Pharmafirmen Johnson&Johnson und Astra-Zeneca nehmen ihre Testreihen wieder auf. Sie waren unterbrochen worden, nachdem Probanden erkrankt waren. Wie Johnson&Johnson mitteilte, gibt es keinen Hinweis darauf, dass das Serum die Erkrankung verursacht hat. Nun soll die dritte und finale Testphase wieder anlaufen. Dabei wird der Wirkstoff an insgesamt 60.000 Menschen in den USA, Lateinamerika und Südafrika erprobt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.10.2020 06:00 Uhr