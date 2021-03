Pharmaindustrie berät über die Produktion von Corona-Impfstoffen

Nachrichtenarchiv - 08.03.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Unter der Schirmherrschaft der Weltgesundheitsorganisation beraten heute Vertreter der internationalen Pharmaindustrie über die Produktion von möglichst viel Impfstoff zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Nach Angaben der WHO geht es dabei auch die Schließung der aktuellen Lücken in den Versorgungsketten. Die Pharmabranche will in diesem Jahr zehn Milliarden Anti-Covid-Dosen herstellen. Am Rande der Konferenz beraten EU-Vertreter mit den USA über die Lieferung von US-Produkten, die für die Herstellung von Corona-Impfstoffen benötigt werden, aber strikten Exportbeschränkungen unterliegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2021 07:00 Uhr