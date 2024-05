Pflegeversicherung droht BKK zufolge die Pleite

Berlin: Die Betriebskrankenkassen sehen die soziale Pflegeversicherung vor enormen finanziellen Herausforderungen. Die Vorständin des BKK-Bundesverbands, Klemm, sagte wörtlich, "das Haus steht bildlich gesprochen in Flammen". Für dieses Jahr steuere die Pflegeversicherung auf ein Defizit von einer Milliarde Euro zu, für das kommende drohe ein Minus von 4,4 Milliarden. Klemm forderte daher eine völlige Neuausrichtung: Die Finanzen müssten stabilisiert, die Versorgungsstrukturen erneuert werden. Auch müsse mehr Geld in die Prävention und die ambulante Versorgung Pflegebedürftiger fließen. Von rund fünf Millionen Betroffenen werden nach ihren Angaben nur 700.000 Personen in Heimen versorgt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.05.2024 13:15 Uhr