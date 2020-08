Pflegeunterstüzungsgeld wird nur wenig nachgefragt

Nachrichtenarchiv - 06.08.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das Pflegeunterstützungsgeld für Arbeitnehmer, die kurzfristig Angehörigen pflegen müssen, wird deutlich weniger in Anspruch genommen als erwartet. Laut Bundesgesundheitsministerium gingen 2019 nur 9000 Anträge ein. Die Bundesregierung war von mindestens 20 000 ausgegangen. Die Lohnersatzleistung kann von Beschäftigten in Anspruch genommen werden, die sich kurzfristig um einen Pflegefall in der Familie kümmern müssen. Interessenvertretungen pflegenden Angehöriger kritisierten den hohen bürokratischen Aufwand; außerdem sei das Pflegeunterstützungsgeld vielen Menschen gar nicht bekannt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2020 07:00 Uhr